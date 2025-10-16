Германия готовит ответ гибридной войне РФ

Германия готовит комплексный план противодействия гибридной войне, которую Россия затеяла против Евросоюза и государств НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Destandart.

Мерц объявил о плане противодействия гибридной войне РФ в четверг в Бундестаге.

По его словам, Новый Совет национальной безопасности обсудит такой план действий на своем учредительном заседании через несколько дней.

Также канцлер ФРГ обвинил Россию в стремлении дестабилизировать Германию и Европу — с помощью саботажа, шпионажа и убийств, кибератак и целенаправленной дезинформации.

«В том числе из ваших рядов», — сказал Мерц под аплодисменты, имея в виду парламентскую группу правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».

Еще он озвучил заявление в адрес главы Кремля Владимира Путина, заявив, что последний «просчитался», начав гибридную войну.

«Путин просчитался. Мы не дадим себя запугать. Мы будем защищаться от этого», — цитирует Мерца Tagesschau.

Напомним, Германия вооружит Украину еще на €2 млрд.