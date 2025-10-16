В Одесской области женщина сдала полиции сына-живодера

В Одесской области задержали живодера, который убил щенка и пытался задушить котенка. Об этом информирует местная полиция.

Правоохранители поведали, что получили сообщение от жительницы Яськовской общины, что ее 30-летний сын дома убил щенка и хотел то же самое сделать с котенком.

Позже выяснилось, что сперва мужчина пытался задушить котенка, но ему помешала мать. После этого он несколько раз ударил ногой щенка, из-за чего животное погибло.

Добавляется, что копы доставили котенка в ветеринарную клинику, где подтвердили, что его жизни ничего не угрожает, после чего вернули хозяйке.

Отмечается, что труп щенка изъяли и направили на судебно-ветеринарную экспертизу.

Сказано, что по факту жестокого обращения с животными следователи начали производство. Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме этого его проверят на вменяемость. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что киевлянину грозит до восьми лет за убийство собаки.