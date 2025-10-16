Шмыгаль подытожил результаты «Рамштайна»

Украинские партнеры во время последнего заседания в формате «Рамштайн» анонсировали оборонную поддержку на сотни миллионов долларов, которые, в частности, будут использованы для закупки отечественного вооружения. Об этом сообщает Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Во время заседания в формате «Рамштайн» удалось договориться о новых взносах в инициативу PURL на общую сумму не менее 422 млн долларов. Таким образом, взносы в PURL сделали или задекларировали уже более половины стран-членов НАТО.

Новые взносы на закупку из украинской индустрии составляют 715 млн долларов:

— Норвегия — 600 млн долларов на дроны, системы РЭБ и взрывчатку.

— Нидерланды −106 млн долларов на ударные и разведывательные беспилотники.

— Канада — 8 млн долларов на дроны-перехватчики.

— Исландия — 4 млн долларов в рамках «Датской модели».

Кроме того, в ходе «Рамштайна» удалось договориться о такой военной помощи:

— Швеция — 8 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах.

— Чехия — новый пакет на 72 млн долларов.

— Канада — 20 млн долларов на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам.

— Португалия — 12 млн долларов в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU.

— Финляндия — готовит 13-й пакет военной помощи.

«Спасибо министру обороны Великобритании Джону Гили и министру обороны Германии Борису Писториусу за лидерство, поддержку и развитие встреч в формате „Рамштайн“. Искренне благодарен генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, министру войны США Питу Гегсету и каждой стране-участнице формата „Рамштайн“ за вклад в спасение жизней и приближение устойчивого мира», — отметил Шмыгаль.

