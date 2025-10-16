МВФ спрогнозировал, каким будет мировой госдолг через несколько лет

МВФ дал прогноз по поводу того, каким будет мировой госдолг к 2029-му году. Опубликован свежий отчет.

В нем сказано: «Глобальный государственный долг, как прогнозируется, превысит 100% ВВП к 2029-му году».

Добавляется: «При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948-го года».

Подчеркивается: «При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029-м году».

Кроме этого говорится, что уровень глобальной долговой нагрузки растет по более высокой и крутой траектории, чем прогнозировалось до пандемии.

Резюмируется: «В вопросе доходов страны с недостаточным налоговым потенциалом должны стремиться к постепенному повышению налоговых поступлений выше 15% ВВП. Увы, более 70 развивающихся стран по-прежнему имеют соотношение налогов к ВВП ниже этого уровня, преимущественно в нестабильных странах и странах с низким уровнем дохода».

