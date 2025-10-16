Все разделы

Новости > Рютте рассказал, будет ли НАТО сбивать российские самолеты

Рютте рассказал, будет ли НАТО сбивать российские самолеты

Агата Кловская
16.10.25 00:01
Рютте рассказал, будет ли НАТО сбивать российские самолеты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал важное заявление по итогам заседания глав министерств обороны стран-членов Альянса в Брюсселе. Он поведал, собираются ли они сбивать российские самолеты.

Чиновник сказал: «Мы не собираемся сбивать самолеты в воздушном пространстве НАТО, если это не представляет угрозы».

Указывается также, что в противном случае военные НАТО обладают всеми необходимыми полномочиями для принятия решений, чтобы самолет больше не представляет угрозы.

Добавляется: «Вы понимаете, что я имею в виду».

Ранее в НАТО рассказали, есть ли признаки подготовки РФ нового наступления в Украине.

Тэги: Россия, мир, НАТО, война, Марк Рютте

