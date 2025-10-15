Уиткофф может уйти от Трампа – названа причина

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф хочет покинуть администрацию главы государства. Об этом, ссылаясь на инсайдеров, пишет издание Middle East Eye.

В публикации говорится, что дипломат-миллиардер планирует покинуть команду американского лидера для того, чтобы «сфокусироваться на своем бизнесе после изнурительного графика дипломатической работы на Ближнем Востоке».

Впрочем, пока непонятно, когда это произойдет.

Напомним, что одной из тем работы Стива Уиткоффа была война в Украине.

Ранее Уиткофф сделал заявление по поводу войны в Украине.