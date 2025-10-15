Европа должна готовиться к возможному «глубокому» удару России, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна готовиться к возможному «глубокому» удару России по региону. Об этом сообщает Reuters в среду, 15 октября.

Он назвал безответственным промедление с построением оборонных систем, в частности «стены дронов» на восточном фланге.

Во время выступления в Лондоне, где был представлен сбитый иранский дрон Shahed-136, Сикорский призвал европейские страны сохранять поддержку Украины и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп позволит передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов по российской инфраструктуре.

Он подчеркнул необходимость поставок Киеву большего количества боеприпасов, в том числе средств ПВО и оружия средней дальности, чтобы защитить Европу от растущих угроз — после инцидентов с дронами над Польшей и самолетами над Эстонией.

Сикорский также отметил, что Украина планирует боевые действия еще на три года, и призвал Европу быть готовой поддерживать Киев как минимум столько же времени, чтобы «убедить Путина, что Запад не отступит».

