Украина и ЕС одобрили обновленные условия торговли

Украина и Европейский Союз одобрили решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, решение Комитета ассоциации в торговом составе 3/2025 от 14 октября 2025 года вступит в силу через 15 дней (29 октября).

Качка отметил, что украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом уже в этом году. Решение является двусторонним и действует бессрочно.

Следующий пересмотр в сторону увеличения доступа на рынок ЕС состоится в 2028 году.

Напомним, Совет ЕС одобрил новое торговое соглашение с Украиной.