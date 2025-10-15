Российский самолет «уронил» бомбу возле стратегического аэродрома в Энгельсе

Российский самолет впервые «впустил» авиабомбу на Энгельс Саратовской области вблизи со стратегическим аэродромом, который используется для нанесения массированных ударов по Украине. Об этом сообщает Telegram Astra.

Отмечается, что 12 октября в поле в районе села Квасниковка, входящего в состав города Энгельс, с российского самолета нештатно сошла авиационная бомба (ФАБ-500). Авибомба не взорвалась, пострадавших нет, добавил источник в МЧС РФ.

Напомним, что в Энгельсе расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России. По данным Генштаба ВСУ, с этого аэродрома, в частности, взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.