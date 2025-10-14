В Украине продолжает сокращаться число банковских отделений

В Украине сокращается число банковских отделений – обслуживание людей переходит в онлайн-формат. Актуальные данные публикует НБУ.

Финансовый регулятор сообщает, что на 1 октября в нашей стране насчитывалось 4 934 действующих структурных подразделений банков.

Всего с начала этого года их число сократилось на 98 единиц.

Добавляется, что сразу 744 отделения банков находятся в статусе «временно приостановленных».

Отмечается, что наибольшее число отделений у государственного «Ощадбанка» (1 142), а работа 626 отделений банка временно приостановлена.

Резюмируется, что на начало месяца в Украине осталось 60 банков.

Ранее мы писали, что чистые резервы Украины обновили рекорд.