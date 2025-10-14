В США обвинили Китай в попытке «завалить» мировую экономику

Китай пытается навредить мировой экономике после заявления Пекина об ограничениях на экспорт редкоземельных металлов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Financial Times.

По его мнению, введение ограничений — менее чем за три недели до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее — свидетельствует о проблемах внутри самой китайской экономики.

«Это признак того, насколько слаба их экономика. Они хотят потянуть за собой вниз всех остальных. Возможно, у них есть какой-то ленинистский бизнес-подход, по которому вредить своим клиентам — хорошая идея. Но ведь они — крупнейший поставщик в мире. Если они стремятся замедлить глобальную экономику, пострадают прежде всего сами», — сказал Бессент.

Он также отметил, что Китай находится «в состоянии рецессии, если не депрессии», и пытается выйти из нее благодаря экспорту.

«Проблема в том, что такими действиями они только ухудшают свое положение в мире», — подытожил министр.

В то же время, в Китае заявили, что готовы «бороться до конца» в торговой войне с Соединенными Штатами.

«Хотите бороться — мы будем бороться до конца; если хотите вести переговоры — наши двери остаются открытыми», — цитирует AFP неназванного представителя Министерства торговли Китая.

