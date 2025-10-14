Украинцев проинформировали об актуальной ситуации с электричеством

Во вторник, 14 октября, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. О ситуации поведали в Минэнерго.

Говорится следующее: «Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Харьковской и Сумской областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям».

Добавляется, что в Черниговской области действуют графики почасовых отключений объемом до трех очередей, а в других областях меры ограничения пока не применяются.

Отмечается при этом, что потребление электроэнергии остается на высоком уровне из-за облачной погоды в большинстве регионов Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Сказано, что снижение температуры воздуха на всей территории страны обусловливает дополнительную нагрузку на энергосистему из-за использования электрообогревателей перед началом отопительного сезона.

Подчеркивается, что необходимость в бережном энергопотреблении текущих суток сохраняется.

Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16-00 до 22-00.

Ранее мы писали, что после российской атаки в Харькове возникли большие проблемы с электричеством.