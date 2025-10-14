Российская армия несет огромные потери при минимальном продвижении на фронте, — Politico

Россия теряет больше солдат, чем успевает набирать. Кремль пытается компенсировать потери за счет наемников в Африке и Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

Россия потеряла 281 550 солдат в Украине за первые восемь месяцев этого года, следует из документа, который, по данным украинской разведки, содержит утекшие российские данные.

Список, опубликованный 6 октября, демонстрирует огромный уровень потерь при минимальных успехах на фронте.

В нем говорится, что 86 744 россиянина были убиты, 33 966 пропали без вести, 158 529 получили ранения, а 2 311 попали в плен.

Международная разведывательная группа Frontelligence Insight заявила изданию POLITICO, что утекший документ выглядит достаточно точным и совпадает с их собственными оценками.

«Цифры, которые мы имели на тот момент, тесно совпадают с приведенными в документе, что указывает на то, что опубликованные данные находятся в пределах ожидаемого диапазона», — сообщили в группе.

Статистика подчеркивает неэффективный способ ведения войны Кремлем и влияние дроновой войны, которую Украина активно ведет против российских сил.

«Из-за отсутствия нормальной системы эвакуации раненых с поля боя на одного убитого приходится лишь 1,3 раненых. Это указывает на низкий уровень выживаемости раненых, которые плохо обучены тактической медицине и обычно остаются без помощи после ранения», — говорится в отчете.

Документ был подготовлен украинской военной разведкой в рамках проекта «Хочу жить», который ориентирован на российских солдат, готовых сдаться, и сопровождает данные об утечке.

Для сравнения, в других войнах соотношение убитых и раненых составляет примерно 1 к 3, что демонстрирует неспособность России спасать своих военных.

Напомним, Россия потеряла в войне 1 125 150 солдат.