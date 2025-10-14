Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Российская армия несет огромные потери при минимальном продвижении на фронте, — Politico

Российская армия несет огромные потери при минимальном продвижении на фронте, — Politico

Александр Панько
14.10.25 13:50
113
Российская армия несет огромные потери при минимальном продвижении на фронте, — Politico

Россия теряет больше солдат, чем успевает набирать. Кремль пытается компенсировать потери за счет наемников в Африке и Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

Россия потеряла 281 550 солдат в Украине за первые восемь месяцев этого года, следует из документа, который, по данным украинской разведки, содержит утекшие российские данные.

Список, опубликованный 6 октября, демонстрирует огромный уровень потерь при минимальных успехах на фронте.

В нем говорится, что 86 744 россиянина были убиты, 33 966 пропали без вести, 158 529 получили ранения, а 2 311 попали в плен.

Международная разведывательная группа Frontelligence Insight заявила изданию POLITICO, что утекший документ выглядит достаточно точным и совпадает с их собственными оценками.

«Цифры, которые мы имели на тот момент, тесно совпадают с приведенными в документе, что указывает на то, что опубликованные данные находятся в пределах ожидаемого диапазона», — сообщили в группе.

Статистика подчеркивает неэффективный способ ведения войны Кремлем и влияние дроновой войны, которую Украина активно ведет против российских сил.

«Из-за отсутствия нормальной системы эвакуации раненых с поля боя на одного убитого приходится лишь 1,3 раненых. Это указывает на низкий уровень выживаемости раненых, которые плохо обучены тактической медицине и обычно остаются без помощи после ранения», — говорится в отчете.

Документ был подготовлен украинской военной разведкой в рамках проекта «Хочу жить», который ориентирован на российских солдат, готовых сдаться, и сопровождает данные об утечке.

Для сравнения, в других войнах соотношение убитых и раненых составляет примерно 1 к 3, что демонстрирует неспособность России спасать своих военных.

Напомним, Россия потеряла в войне 1 125 150 солдат.

Тэги: Россия, армия, война в Украине

Комментарии

Статьи

12.10.25 20:12

Как центральные области Украины выбирали теперь запрещенные политические силы

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.10.25 16:08

В Украине немного улучшится погода

14.10.25 15:48

Ученые рассказали об увеличении Южно-Атлантической аномалии

14.10.25 15:32

Война России против НАТО не будет похожа на войну в Украине, — Рютте

14.10.25 14:37

В США обвинили Китай в попытке «завалить» мировую экономику

14.10.25 14:31

В Украине продолжает сокращаться число банковских отделений

14.10.25 13:24

Стубб сделал важное заявление после разговора с Зеленским

14.10.25 13:18

Стало известно, сколько ракет Tomahawk США смогут передать Украине

14.10.25 13:00

Украинцев проинформировали об актуальной ситуации с электричеством

14.10.25 12:44

Победа в Газе дала Трампу важную подсказку для завершения войны в Украине, — WSJ

14.10.25 12:19

Трамп и Зеленский обсудят поставки оружия Украине, включая Tomahawk, — Axios

14.10.25 11:14

После Газы Трамп планирует завершить войну в Украине

14.10.25 09:41

Трамп и еще три лидера подписали мирную сделку по Газе

14.10.25 09:32

Зеленский анонсировал скорую встречу с Трампом

13.10.25 14:32

Трамп заявил об окончании войны в Газе

13.10.25 12:22

По Украине вводят аварийные отключения света

13.10.25 10:33

Зеленский рассказал, куда полетят переданные Украине ракеты Tomahawk

13.10.25 09:16

Путину будет плохо, если он не завершит войну, — Трамп

10.10.25 10:47

В девяти областях Украины зафискированы аварийные отключения

10.10.25 09:37

В шести районах Киева возникли проблемы со светом. Область ввела экстренные отключения

08.10.25 13:47

В Украине вводят штрафные баллы для водителей. Можно лишиться прав

08.10.25 14:40

СМИ разузнали, что думает Трамп о Tomahawk для Украины

10.10.25 15:04

Немцы дали дельный совет пожилым людям

08.10.25 13:21

Кремль боится возвращения ветеранов с фронта, — разведка

07.10.25 16:17

Синоптики предупредили, что Одесскую область снова может затопить

08.10.25 11:19

Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

10.10.25 12:12

У младенцев выявлен новый тип диабета

08.10.25 16:16

Microsoft якобы хочет зарегистрировать товарный знак в России

08.10.25 16:41

Курс гривны меняется: свежие котировки доллара и евро

10.10.25 13:24

Австралийцы узнали, способны ли бактерии пережить космические путешествия

Фото и Видео
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди