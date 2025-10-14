Стало известно, сколько ракет Tomahawk США смогут передать Украине

Соединенные Штаты могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk, которые вряд ли изменят динамику войны. Об этом заявила директор оборонной программы аналитического центра «Центр новой американской безопасности» Стейси Петтиджон, сообщает Financial Times.

«Вашингтон может выделить от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не изменит динамику войны. Хотя ракеты большой дальности могут дополнить украинские беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты, они все равно будут очень ограниченными возможностями, безусловно, недостаточными для обеспечения длительных, глубоких атак против РФ», — отметила аналитик.

Украинский чиновник в разговоре с изданием заявил, что президент США Дональд Трамп ближе, чем когда-либо, к поставке ракет, но в Белом доме четко дали понять, что еще не приняли решение.

Марк Кансиан, бывший чиновник Пентагона, который сейчас работает в аналитическом центре Центра стратегических и международных исследований, во время недавних военных учений оценил, что США имеют в целом 4150 ракет Tomahawk.

С 2022 года Пентагон закупил лишь около 200 ракет, и уже выпустил более 120 во время учений. По словам экспертов по обороне, Пентагон запросил финансирование только на 57 дополнительных ракет Tomahawk в своем бюджете на 2026 год.

