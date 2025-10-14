Все разделы

Победа в Газе дала Трампу важную подсказку для завершения войны в Украине, — WSJ

Победа в Газе дала Трампу важную подсказку для завершения войны в Украине, — WSJ

Александр Панько
14.10.25 12:44
Победа в Газе дала Трампу важную подсказку для завершения войны в Украине, — WSJ

Президент США Дональд Трамп одержал крупную внешнеполитическую победу в секторе Газа, добившись прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС. Он также заявил, что теперь планирует сосредоточиться на прекращении войны в Украине. При этом, как пишет The Wall Street Journal, завершение войны в Газе дало Трампу важную подсказку о том, как достигнуть мира в Украине.

«Чиновники США и Европы предупреждают, что ни Россия, ни Украина не изменят свою военную стратегию после первоначального успеха Трампа на Ближнем Востоке. Они также отмечают, что долгосрочное соглашение о прочном мире в секторе Газа далеко не гарантировано», — говорится в статье.

Однако остается надежда, что президент США сможет воспользоваться моментом дипломатической победы и извлечь правильные уроки, чтобы возобновить усилия по возвращению лидера России Владимира Путина за стол переговоров.

Если Трамп и может извлечь какой-либо урок из соглашения Израиля и ХАМАС, применимый к войне на Украине, заявили европейские чиновники, то он сводится к одному слову: давление.

В частности, европейские чиновники заявили, что ужесточение финансовых санкций против России критически важно на данном этапе войны, когда её экономика находится на грани кризиса, но при этом переходит к полноценной экономике военного времени.

«Именно давление заставило ХАМАС сесть за стол переговоров, и подобного давления на Россию мы пока не испытывали», — заявил бывший посол США в ООН Курт Волкер.

Однако Трамп пока не оказывал такого же давления на Путина. Украина и её союзники в Европе надеются, что ситуация изменится теперь, когда Трамп увидел плоды своего успеха в качестве переговорщика на Ближнем Востоке, и по мере того, как его нетерпение в отношении России растёт после нескольких месяцев неудачных переговоров, пишет издание.

При этом Россия все еще остаётся значимой военной сверхдержавой. Франц-Штефан Гади, венский военный аналитик, заявил, что военная мощь Кремля ограничивает возможности Трампа по уговору России сесть за стол переговоров: «Наличие у России ядерного арсенала всегда будет фактором в любой кампании давления. Соединённые Штаты на самом деле не проявляют никакого желания провоцировать какую-либо эскалацию».

Более вероятно, сказал Гади, что Трамп может напрямую договориться с Путиным о прекращении огня, а затем попытаться заставить Зеленского подписать его:

«Этот сценарий отражал бы историю громкой односторонней дипломатии Трампа и его готовность оказывать давление на Зеленского, добиваясь соглашений, не полностью соответствующих целям Европы и Украины», — подчеркнул он.

Ещё одним осложняющим фактором российско-украинского конфликта, который Трампу не пришлось учитывать в своих усилиях по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, является Китай, который стал для России важнейшей экономической и политической опорой: «США поддерживают тесные связи с Катаром, Египтом и Турцией — ближневосточными державами, которые помогли завершить мирный план по Газе, ослабив позиции ХАМАС. Того же самого нельзя сказать о Китае, главном геополитическом сопернике США и мировой сверхдержаве».

В то же время чиновники отмечают, что в связи с растущей зависимостью России от Китая Пекин может сыграть конструктивную роль в привлечении Путина к любому мирному соглашению — если, конечно, Трамп сможет убедить его пойти навстречу.

«Если мы дойдём до того момента, когда Китай почувствует, что в его интересах, чтобы Россия прекратила войну, и он сообщит об этом России, это будет иметь большое значение, — сказал Волкер. — К сожалению, мы пока не готовы к этому».

Напомним, после Газы Трамп планирует завершить войну в Украине.

