Калининград и Севастополь будут уничтожены, если Россия нападет на НАТО, — генерал Ходжес

Если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью проекту «Вот так».

Он отметил, что столкновение России с НАТО не было бы похожим на войну в Украине.

«Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы уничтожен в первые же часы. В первые часы — Калининграда нет; все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе также. Поэтому прямые сравнения здесь неуместны», — заявил Ходжес.

Он также отметил, что в 2014 году, когда началась война, Европа, США и Канада в целом поддерживали Украину, но многие страны все еще были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа.

«Люди говорили: „Да не драматизируйте, Россия — важная страна, у нее есть ядерное оружие“. И мы тогда, еще в 2014 году, не смогли четко дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже Минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России — у нее не было уважения к этим мерам», — отметил Ходжес.

Он также подчеркнул: если бы сстраны НАТО были лучше подготовлены и сразу после начала полномасштабного вторжения четко предупредили Россию, что дадут Украине все необходимое, чтобы восстановить ее суверенитет, «если бы это было нашей четкой целью, ситуация была бы совсем другой, и Украина оказалась бы в другом положении».

«Вместо этого мы упустили годы на разговоры в духе: «А если Россия применит ядерное оружие? Возможно, надо вести переговоры? Мы должны договариваться о выходе России с украинской территории», — подчеркнул Ходжес.

Напомним, Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО.