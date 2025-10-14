После Газы Трамп планирует завершить войну в Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после мирного соглашения по Газе собирается закончить войну в Украине.

По его словам, было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном, но заметил, что перед этим необходимо «разобраться с Россией».

«Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (речь идет о спецпосланнике Стиве Уиткоффе), давай сфокусируемся на России. Мы разберемся», — подчеркнул американский лидер.

Напомним, Трамп и еще три лидера подписали мирную сделку по Газе.