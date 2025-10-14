Затопление шахт в Венесуэле привело к многочисленным жертвам

Страшная трагедия произошла на востоке Венесуэлы. В муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар случилось затопление трех шахт.

В итоге погибли 14 горняков.

Местные власти информируют: «Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трех разных шахтах. На первом этапе начаты работы по откачке воды, чтобы впоследствии оценить условия для проведения спасательных мероприятий».

Спасатели поведали, что в операции участвуют пожарные муниципалитетов Россио и Эль-Кайо, службы гражданской обороны, сотрудники добывающей компании Minerven, представители правительства штата, Национальной гвардии, полиции, контрразведки и Службы научных, уголовных и судебных расследований.

Ранее у Трампа родился новый план отстранения Мадуро от власти.