Совет ЕС одобрил новое торговое соглашение с Украиной

Совет ЕС одобрил новое торговое соглашение с Украиной

Агата Кловская
14.10.25 10:47
Совет ЕС одобрил новое торговое соглашение с Украиной

Государства ЕС 13 октября одобрили условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить «торговый безвиз», срок действия которого истек в июне 2025 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Данное решение является продолжением предыдущей договоренности о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (DCFTA), достигнутой Европейской комиссией и Украиной 30 июня 2025 года с целью создания долгосрочной, предсказуемой и взаимовыгодной торговой базы в более широком контексте процесса вступления Украины в Европейский Союз.

По словам министра иностранных дел Дании, которая председательствует в Совете ЕС, Ларса Лёкке Расмуссена, сегодняшнее решение подтверждает непоколебимую и многогранную поддержку Украины со стороны ЕС после трех лет неспровоцированной и неоправданной военной агрессии со стороны России.

«Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но мы также должны помочь ей, способствуя либерализации торговли. И ЕС, и Украина выигрывают от отмены таможенных сборов, что приведет к устойчивой экономической стабильности, крепким торговым отношениям и дальнейшей интеграции Украины с ЕС», — заявил он.

Отмечается, что согласованная позиция ЕС будет способствовать увеличению торговых потоков между ЕС и Украиной, одновременно гарантируя, что доступ Украины к рынку будет зависеть от ее постепенного приведения в соответствие с производственными стандартами Евросоюза по вопросам благополучия животных, пестицидов и ветеринарных препаратов. Кроме того, она учитывает специфические потребности определенных сельскохозяйственных секторов ЕС путем создания надежного защитного механизма, который любая сторона может активировать в случае нарушения рыночных отношений. Она также гарантирует, что доступ к рынку наиболее чувствительных продуктов, таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, останется более ограниченным. Полная либерализация будет рассматриваться только для определенных нечувствительных продуктов, таких как молоко и молочные продукты.

После принятия решения Советом Европейского союза, Комитет ассоциации Украина-ЕС на заседании в торговом составе примет решение в рамках процесса пересмотра согласно статье 29(4) Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

fraza.com
