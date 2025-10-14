Глава МВФ сделала интересное заявление по поводу искусственного интеллекта

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сделала заявление по поводу искусственного интеллекта. Оно прозвучало на выступлении ежегодных встречах руководящих органов организации и Всемирного банка в Вашингтоне (США).

Оценивая риски внедрения технологий искусственного интеллекта, она признала: «Мир отстает в вопросе регулирования».

Добавляется, что сейчас в мире наблюдается прогресс в вопросе развития технологий, компетенций и инноваций.

Подчеркивается: «Но нормативно-этическая база для искусственного интеллекта, для нашего будущего, еще не сформирована».

Ранее искусственный интеллект обучили кое-чему пикантному.