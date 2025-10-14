Все разделы

Новости > Стало известно, сколько учебных заведений в Украине было повреждено или разрушено за время войны

Стало известно, сколько учебных заведений в Украине было повреждено или разрушено за время войны

Агата Кловская
14.10.25 10:43
132
Стало известно, сколько учебных заведений в Украине было повреждено или разрушено за время войны

Министр образования и науки Оксен Лисовой привел страшную статистику. По его словам, за время войны в Украине было повреждено или разрушено 4 358 учебных заведений – это  17,1% от общего числа.

Чиновник поведал: «Каждое шестое учебное заведение в Украине пострадало от российской агрессии. К началу октября 2025-го года 17,11% из 25 465 учебных заведений были повреждены (3 958) или разрушены (400). Среди них больше всего школ (2 046) и детсадов (1 506)».

Добавляется, что государство направляет ресурсы на восстановление доступа к обучению и развитие очного образования, в частности, на эти цели правительство выделило более 11 миллиардов гривен.

Впрочем, акцентируется внимание на том, что гарантировать безопасные условия обучения на всех уровнях невозможно без поддержки международных партнеров.

Указывается: «Благодаря сотрудничеству с ЕС, правительствами Бельгии, Швеции, Литвы и Ирландии на инфраструктурные проекты привлечено более 70 миллионов евро поддержки в 2024-2025-х годах. Также значительную помощь Министерство образования и науки получает в рамках партнерства с World Bank Ukraine и UNICEF Ukraine. Мы искренне благодарны всем партнерам за эту поддержку».

Ранее в МОН объяснили, дает ли отсрочку от службы обучение в колледжах.

Тэги: общество, война, образование, новости Украины

fraza.com
