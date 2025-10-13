Золото продолжает интенсивно дорожать

В понедельник, 13 октября, в мире вновь дорожало золото. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Сегодня днем стоимость декабрьского фьючерса на этот драгоценный металл выросла еще на 2,44% (97,6 долларов) до 4 098 долларов за тройскую унцию.

При этом максимально в ходе торгов золото дорожало 4 103,81 долларов за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.

Отметим также, что декабрьский фьючерс на серебро подскочил сразу на 5,21% до 49,71 долларов за унцию.

