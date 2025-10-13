Трамп заявил об окончании войны в Газе

Президент США Дональд Трамп объявил, что война между Израилем и Газой завершена. Также глава Белого дома настаивает, что ХАМАС будет придерживаться соглашения. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отвечая журналистам в здании Кнессета (однопалатный парламент Израиля), президент США Дональд Трамп ответил «да» на вопрос, закончилась ли война в Газе.

«Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого еще никогда не было», — заявил Трамп.

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если группировка не соблюдет перемирие, он отвечает: «Они соблюдут».

Напомним, ХАМАС передал всех израильских заложников.