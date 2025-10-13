Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп заявил об окончании войны в Газе

Трамп заявил об окончании войны в Газе

Агата Кловская
13.10.25 14:32
133
Трамп заявил об окончании войны в Газе

Президент США Дональд Трамп объявил, что война между Израилем и Газой завершена. Также глава Белого дома настаивает, что ХАМАС будет придерживаться соглашения. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отвечая журналистам в здании Кнессета (однопалатный парламент Израиля), президент США Дональд Трамп ответил «да» на вопрос, закончилась ли война в Газе.

«Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого еще никогда не было», — заявил Трамп.

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если группировка не соблюдет перемирие, он отвечает: «Они соблюдут».

Напомним, ХАМАС передал всех израильских заложников.

Тэги: война, Дональд Трамп, Газа

Комментарии

Статьи

12.10.25 20:12

Как центральные области Украины выбирали теперь запрещенные политические силы

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.10.25 16:06

Золото продолжает интенсивно дорожать

13.10.25 15:34

Медведев пригрозил Трампу из-за ракет Tomahawk для Украины

13.10.25 13:46

ХАМАС передал всех израильских заложников, — The Times of Israel

13.10.25 13:21

Вэнс пригрозил Китаю на фоне торгового конфликта с США

13.10.25 12:49

У Трампа родился новый план отстранения Мадуро от власти, — Politico

13.10.25 12:22

По Украине вводят аварийные отключения света

13.10.25 11:48

ЕС ввел новую систему контроля на границе

13.10.25 11:22

Макрон пригрозил России «возмездием» за отказ от переговоров с Украиной

13.10.25 10:52

В Кремле увидели «драматический момент» насчет Tomahawk

13.10.25 12:22

По Украине вводят аварийные отключения света

13.10.25 10:33

Зеленский рассказал, куда полетят переданные Украине ракеты Tomahawk

13.10.25 09:16

Путину будет плохо, если он не завершит войну, — Трамп

10.10.25 10:47

В девяти областях Украины зафискированы аварийные отключения

10.10.25 09:37

В шести районах Киева возникли проблемы со светом. Область ввела экстренные отключения

10.10.25 09:18

Украина и Россия скоро придут к переговорам, — Трамп

10.10.25 09:08

Россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Били по энергетике

09.10.25 10:25

Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США, — Трамп

08.10.25 16:29

В России сделали новое заявление о войне в Украине после встречи Трампа и Путина

08.10.25 14:40

СМИ разузнали, что думает Трамп о Tomahawk для Украины

07.10.25 15:07

Тунберг дерзко ответила Трампу

07.10.25 12:58

Трамп вернулся в TikTok и сделал загадочное заявление

07.10.25 13:50

Путин принесет тьму в дома жителей Москвы, — ЦПД

08.10.25 13:47

В Украине вводят штрафные баллы для водителей. Можно лишиться прав

06.10.25 16:15

Китайцы обнаружили необычный способ снизить уровни сахара и холестерина в крови

07.10.25 14:39

В Кремле резко отреагировали на ожидаемые поставки Tomahawk в Украину

08.10.25 14:40

СМИ разузнали, что думает Трамп о Tomahawk для Украины

10.10.25 15:04

Немцы дали дельный совет пожилым людям

08.10.25 13:21

Кремль боится возвращения ветеранов с фронта, — разведка

07.10.25 16:17

Синоптики предупредили, что Одесскую область снова может затопить

Фото и Видео
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди