Вэнс пригрозил Китаю на фоне торгового конфликта с США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне торгового напряжения с Китаем призвал Пекин «избрать путь разума». По его словам, американский лидер Дональд Трамп имеет «больше карт» в случае агрессивного ответа. Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление Вэнса прозвучало в ответ на взаимные обвинения двух стран. Они дестабилизируют рынки и создают неопределенность накануне возможного саммита Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, который может состояться в октябре в Южной Корее.

Вице-президент США подчеркнул, что «многое будет зависеть от того, как китайцы отреагируют».

«Если они дадут слишком агрессивный ответ, я гарантирую, что президент Соединенных Штатов имеет гораздо больше карт, чем Китай. Но если они готовы действовать разумно, тогда и мы будем разумными», — подчеркнул Вэнс.

Напомним, 9 октября Китай объявил о введении жестких мер контроля за экспортом редкоземельных минералов и связанных с ними технологий.

В субботу, 11 октября, США ввели 100% пошлины на товары из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что принял такое решение в ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Пекина. Ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или даже раньше.