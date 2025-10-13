У Трампа родился новый план отстранения Мадуро от власти, — Politico

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро может стать законной целью США, если будет считается наркобароном и террористом. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что Дональд Трамп во время своего второго президентского срока вновь нацелился на Мадуро, но иначе. Теперь он подчеркивает давние обвинения о том, что данный диктатор является наркобароном и опасным преступникам.

По словам источников, знакомых с ситуацией, план США состоит в том, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку в рамках продолжающейся борьбы Трампа с наркокартелями.

Эти усилия включая в себя:

— объявление таких групп террористическими организациями;

— нанесение ударом по судам, которые предположительно переводили наркотики из Венесуэлы;

— увеличение награды за голову Мадуро до 50 млн долларов США;

— прекращение дипломатических переговоров с Каракасом.

Чиновник рассказал, что у Трампа есть множество планов, включая авиаудары по объектам наркоторговли на территории Венесуэлы, однако он не отдавал прямого приказал устранить Мадуро.

Тем не менее, один источников, знакомый с ходом обсуждений, предположил, что если Мадуро посчитают наркобароном и террористом, он может стать вполне приемлемой целью.

«Разве мы не преследуем постоянно обвиненных наркоторговцев и террористов?», — задался вопросом этот человек.

Также бывшие чиновники США пояснили, что продолжение компании против Мадуро без официального объявления о «смене режима» — не выставляет Трампа слабым. В то же время, США будут нести меньшую ответственность за последствия в Венесуэле.

Напомним, Мадуро сообщил о начале Третьей мировой войны.