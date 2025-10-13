По Украине вводят аварийные отключения света

В понедельник, 13 октября, в пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики. Об этом сообщает ДТЭК и облэнерго.

По сообщению ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии уже применены в Днепропетровской и Донецкой областях по команде Укрэнерго.

Также с 8:48 аварийное отключение электроэнергии введено в Кировоградской области.

Кроме того, в Полтавской области с 9:07 применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).

Причина отключения света — последствия российских атак на объекты энергетики.

«Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК «Укрэнерго», — говорится в сообщении облэнерго.

По указанию НЭК «Укрэнерго» на территории Сумщины также введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 4 очередей потребителей, сообщили в АО «Сумыоблэнерго».

Заметим, графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда нужно очень быстро снизить величину потребляемой мощности.

В таких ситуациях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку это — аварийная ситуация.

Как сообщили в «Укрэнерго», аварийные отключения света введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях.

Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения объемом двух очередей.

В компании объясняют, что отключения действуют из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в украинской энергосистеме. Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно до конца текущих суток.

Напомним, 10 октября в Киеве были зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов столицы.