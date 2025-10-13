Макрон пригрозил России «возмездием» за отказ от переговоров с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Он также предупредил РФ об ответственности за нежелание садиться за стол переговоров. Об этом говорится в сообщении французского лидера в X.

Он подчеркнул, что соглашение, достигнутое в Газе, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, и добавил, что война в Украине также должна закончиться.

«Если Россия будет продолжать свою упрямую воинственность и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции заявил, что его страна осуждает удары российских захватчиков по критической инфраструктуре Украины. По его словам, эти обстрелы направлены против гражданского населения накануне зимы.

«Вместе с нашими партнерами мы изучаем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках Коалиции желающих», — заявил французский лидер.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что если хозяин Кремля Владимир Путин не завершит войну, он столкнется с негативными последствиями.