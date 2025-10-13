В Кремле увидели «драматический момент» насчет Tomahawk

В Москве вызывает особое беспокойство возможность поставок США дальнобойных крылатых ракет Tomahawk для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину в воскресенье, 12 октября.

«Заяв действительно много, с ними еще нужно разбираться, мы все их тщательно фиксируем. Тема Tomahawk вызывает у нас особое беспокойство, и об этом уже говорил президент (Путин)», — заявил он.

Песков считает, что Tomahawk «не изменит ситуацию на фронтах», но «оружие это особое, оно может быть в безъядерном, может быть и в ядерном исполнении, дальность оружия серьезная».

Он отметил, что сейчас «драматический момент», поскольку со всех сторон нагнетается напряженность.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия учитывать, что в случае появления у Киева Tomahawk эта ракета при запуске может быть в ядерном исполнении, он сказал: «Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. Мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Военные эксперты за океаном должны это понимать».

