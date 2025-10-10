Французькі апартаменти, відмивання грошей і тінь ФСБ: розслідування про “сірого кардинала” податкового комітету Гетманцева, - ЗМІ

Журналіст Сергій Іванов виклав нове гучне розслідування про багаторічні махінації голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, пише Фромюа.

Дивитись відео-розслідування: https://youtu.be/hY8TgH94UcY?si=N2AfZRG_6rbEFZm5

За даними Іванова, Гетманцев “скромно” оформив на свою маму розкішну квартиру у центрі Парижа — 143 квадратних метри за 10 млн грн, тоді як реальна ринкова ціна подібних апартаментів у французькій столиці в рази вища.

Журналіст підкреслює, що родина депутата живе у Парижі, попри офіційні декларації, які аж ніяк не дозволяють такий рівень розкоші. До того ж, з’явилися сліди переказів через латвійські банки, що можуть вказувати на відмивання грошей та приховування походження активів.

Іванов посилається на колишню співробітницю Гетманцева, яка розповіла про ухилення від сплати податків і “сіру бухгалтерію”, що нібито практикувалася ще у часи його роботи в приватній юридичній фірмі.

Саме через ці фінансові мутки, за даними розслідування, Гетманцев провалив конкурс до Конституційного Суду — комісія з доброчесності запідозрила його у податкових порушеннях.

Додатковий штрих — минуле нардепа. Іванов нагадує, що Гетманцев був помічником і довіреною особою Володимира Сівковича, колишнього заступника секретаря РНБО, який нині переховується за держзраду і працює на ФСБ Росії.

Отже, у розслідуванні вимальовується чітка картина: людина, яка керує податковою політикою України, сама може бути замішана у схемах, офшорах та зв’язках із зрадниками.