Стало известно, досталась ли Трампу Нобелевская премия мира

Президент США Дональд Трамп все же не получил Нобелевскую премию мира. Ее вручили в пятницу, 10 октября.

Нобелевский комитет присудил награду лидеру венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Говорится: «Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».

Справка :

В прошлом году 58-летний политик хотела участвовать в выборах президента страны и даже победила на оппозиционных праймериз. Однако, в итоге, ее не допустили к ним, так как Верховный суд Венесуэлы в январе того же года оставил в силе постановление 2021-го года, которое на пятнадцать лет запрещает Марии Корине Мачадо баллотироваться на государственные посты.

В результате в выборах от оппозиции участвовал Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого она активно поддерживала.

Впрочем, победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро с результатом 51% голосов.

Мария Корина Мачадо заявила о не признании такого исхода голосования. После этого в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти заявили об иностранном вмешательстве и отмечали значительное влияние политика на беспорядки.

Ранее букмекеры оценили шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.