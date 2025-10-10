Австралийцы узнали, способны ли бактерии пережить космические путешествия

Группа ученых из Австралии сделала важное открытие. Они узнали, что жизненно важные для здоровья человека бактерии способны выдерживать экстремальные нагрузки, возникающие при запуске ракеты и кратковременном пребывании в невесомости.

Подчеркивается, что это актуально для будущих пилотируемых миссий на Марс, где сохранение микрофлоры человека станет ключевым фактором выживания.

В ходе опыта специалисты изучили споры Bacillus subtilis – бактерии, играющей важную роль в поддержании иммунной системы, здоровья кишечника и кровообращения.

Сообщается, что образцы были помещены в миниатюрные капсулы и запущены на высоту около 260 километров при помощи исследовательской ракеты, разработанной совместно с компанией ResearchSat.

Добавляется, что во время полета споры подверглись перегрузкам и более шести минут провели в состоянии микрогравитации.

Впрочем, невзирая на подобные экстремальные условия, бактерии полностью сохранили способность к росту и не показали структурных повреждений.

Информируется, что понимание устойчивости микроорганизмов к условиям космоса приближает ученых к ответу на вопрос о возможности существования жизни за пределами Земли.

Уверяется, что данное открытие имеет значение не только для космической медицины, но и для земной биотехнологии.

Ожидается, что данные о живучести бактерий помогут создавать новые методы борьбы с антибиотикорезистентными штаммами и использовать микроорганизмы в экстремальных условиях на Земле.

