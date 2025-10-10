Норвежцы выявили новое свойство черных дыр

Эксперты из Норвежского университета естественных и технических наук выявили новое свойство черных дыр. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их исследование представило альтернативную теорию происхождения ультраэнергетических космических лучей, что может существенно изменить наше представление о Вселенной.

Говорится: «Мы подозреваем, что это высокоэнергетическое излучение создается ветрами от сверхмассивных черных дыр».

Указывается, что ультраэнергетические космические лучи состоят из протонов и ядер атомов, обладающих энергией до 10^20 электронвольт.

Подчеркивается, что это колоссальная энергия, сопоставимая с энергией теннисного мяча, летящего со скоростью двести километров в час.

Добавляется, что это приблизительно в миллиард раз превышает энергию частиц, производимых в Большом адронном коллайдере. Данные лучи, попадая в атмосферу Земли, распадаются, становясь безопасными для поверхности планеты.

Впрочем, отмечается, что невзирая на отсутствие прямой угрозы для людей на нашей планете, они могут представлять опасность для астронавтов, поскольку высокоэнергетические частицы несут потенциальные риски для здоровья в космическом пространстве.

