Озвучена заявка сборной Украины по футболу на сегодняшний матч против Исландии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды на матч против Исландии.

В список попали 23 футболиста:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Иван Калюжный.

Нападающий: Владислав Ванат, Артем Довбик.

Единственный футболист, который сейчас находится в расположении сборной, но не попал в заявку на игру — травмированный Егор Ярмолюк.

Матч Исландия — Украина состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА.