Новости > Путин признался Алиеву, что азербайджанский самолет сбила Россия. И тут же приплел сюда Украину

Путин признался Алиеву, что азербайджанский самолет сбила Россия. И тут же приплел сюда Украину

Александр Панько
10.10.25 12:50
Путин признался Алиеву, что азербайджанский самолет сбила Россия. И тут же приплел сюда Украину

Глава правящего режима России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе (Таджикистан) в четверг, 9 октября. Он фактически признал ответственность России за аварию лайнера авиакомпании AZAL, которая произошла в декабре прошлого года. Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

Российский диктатор признал, что «трагедия с самолетом произошла в небе над Россией», но сразу поспешил добавить, что одной из «причин» авиакатастрофы якобы стали украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство РФ.

По его версии, в день трагедии на территорию России вторглись три украинских дрона, а две ракеты, выпущенные российскими силами ПВО, взорвались в нескольких метрах от самолета, хотя и «не поразили его».

Лайнер, в котором находились 62 пассажира и пять членов экипажа, был задет «скорее всего, осколками, а не поражающими боевыми элементами», убеждал его Путин.

В результате той авиакатастрофы погибли 38 человек.

Также глава Кремля напомнил Алиеву, что уже извинялся за то, что трагедия «произошла в российском небе». Он тогда «выразил соболезнования» семьям погибших во время аварии лайнера, который был сбит в небе над Грозным и затем упал на территории Казахстана.

По словам Путина, в день трагедии экипажу азербайджанского лайнера якобы «было предложено совершить посадку в Махачкале». Путин во время разговора с Алиевым утверждал, что летчики решили идти в аэропорт базирования.

Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с катастрофой самолета AZAL, резюмировал Путин.

Напомним, Алиев обвинил россиян в крушении самолета AZAL.

Тэги: Азербайджан, самолет, Владимир Путин, Россия, Ильхам Алиев

