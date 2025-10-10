Россия и США постоянно контактируют между собой по тем договоренностям, которые были достигнуты во время переговоров лидеров стран в Анкоридже на Аляске. Речь не идет о «потере импульса», заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков в комментарии российским пропагандистам в четверг, 9 октября.

«На основе этих договоренностей и понимания мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнерами. Так что какие-то там заявления о том, что „импульс в Анкоридже исчезает или импульс исчерпан“ — это высказывание абсолютно неправильное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было согласовано между президентами в Анкоридже», — подчеркнул Ушаков.

При этом он считает, что «не всем нравятся договоренности» на Аляске, но «они действуют». В этом контексте Ушаков вспомнил о европейцах и не забыл про «киевский режим».

Отметим, что заявление Ушакова полностью опровергло слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, по мнению которого, «мощный импульс Анкориджа... оказался в значительной мере исчерпан».

А накануне Песков заявил, что в процессе диалога с Украиной появилась «серьезная пауза» и «дальше ничего не движется».

«Никакого содержательного ответа, как и раньше, нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам», — сказал он и добавил, что Киев, «вдохновленный европейцами, и совсем сейчас не склоняется к мирному процессу».

«Им кажется, что что-то изменится на фронтах, и они перейдут в позитивную динамику. Но реальное положение дел свидетельствует об обратном», — считает Песков.

Напомним, в России заявили об «исчерпании импульса» урегулирования войны в Украине после встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске.