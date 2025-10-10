Украинцев предупредили об опасности «дронов-ждунов»

Российские «дроны-ждуны», которые активно используются в kill-зоне на фронте, сегодня представляют угрозу не только для военной логистики и техники, но и для гражданских. Об этом предупредил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

«Не новое на фронте явление, но глубина проникновения нередко больше, чем проходят тропы, которыми на позиции добираются пехота и пилоты», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что такие беспилотники теперь работают не только за 10-15 км от ЛБЗ, но и за 20-40 км.

Бровди подчеркивает, что встреча с таким дроном может стоить гражданским жизни.

По его словам, особенно угроза растет с учетом продолжительности осенне-зимних ночей, беспечности и скорости передвижения гражданского населения транспортом в прифронтовой полосе.

Бровди призывает водителей быть бдительными, особенно ночью и в тумане.

Напомним, российские дроны теперь отправляют координаты украинской ПВО прямиком в Москву.