В ближайшие дни украинцев ждет неоднозначная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в пятницу, 10 октября, пройдут умеренные, а в большинстве северных областей местами значительные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 7-12, днем 10-15 тепла, на Закарпатье, юге и востоке до плюс 18. В Карпатах ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 4-9.

В Киеве завтра ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью около плюс 10, днем 11-13 тепла.

Кроме этого информируется, что в субботу, 11 октября, по стране также пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в юго-западной части местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 5-10, днем 10-15 тепла.

В украинской столице послезавтра прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла.

