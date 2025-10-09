Все разделы

Беларусь в четыре раза увеличила экспорт бензина в Россию

Беларусь в четыре раза увеличила экспорт бензина в Россию

Агата Кловская
09.10.25 14:21
103
Беларусь в четыре раза увеличила экспорт бензина в Россию

Экспорт бензина из Беларуси в РФ железнодорожным транспортом в сентябре вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. Причиной стал дефицит топлива в РФ из-за украинских атак на её энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что несколько российских областей ввели нормирование и временно заморозили цены на топливо в последние недели из-за дефицита популярных видов бензина, который возник в результате ударов дронов. Кроме того, Москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива. Также Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в прошлом году, чтобы покрыть дефицит.

Как пишет издание, поставки бензина железнодорожным транспортом с нефтеперерабатывающих заводов Беларуси на внутренний рынок РФ в прошлом месяце выросли до 40 тысяч метрических тонн, или 14 500 баррелей в сутки. Поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 тысячи тонн.

В то же время транзит бензина из Беларуси для дальнейшего экспорта через российские порты в прошлом месяце вырос примерно на 1% до 140 000 тонн.

Беларусь использует российские порты для перевалки своих нефтепродуктов с марта 2021 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между Москвой и Минском.

Данные источников и расчёты Reuters свидетельствуют о том, что такие перевалки в январе-сентябре сократились почти на 40% в годовом выражении до 1,17 млн тонн вследствие снижения объёмов переработки нефти.

Отмечается, что два нефтеперерабатывающих завода Беларуси — Нафтанский и Мозырский — имеют годовую мощность 12 млн тонн каждый, или около 240 000 баррелей в сутки. Но обычно они производят около 9 млн тонн в год, или примерно 180 000 баррелей в сутки.

Напомним, Зеленский оценил масштаб дефицита топлива в России.

