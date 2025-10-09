Австрия может отказаться от проведения «Евровидения-2026»

Будущее международного песенного конкурса «Евровидение-2026» оказалось под угрозой срыва. Страна-хозяйка — Австрия — может отказаться от проведения шоу из-за возможного исключения Израиля из участия.

Как сообщает OE24, канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что подобное решение противоречит принципам равенства и толерантности, которыми руководствуется конкурс.

«Невозможно, чтобы именно мы, как никто другой, запрещали еврейскому артисту приезжать в Вену», — подчеркнул политик.

Позицию канцлера частично поддержал мэр Вены Михаэль Людвиг. Он считает, что дисквалификация Израиля будет ошибкой, однако подчеркнул, что проведение конкурса важно для города и может принести значительные доходы в бюджет.

Ранее страны Словения, Хорватия, Ирландия и Испания публично призвали Европейский вещательный союз (EBU) исключить Израиль из Евровидения.

Тем временем австрийский вещатель ORF уже подписал соглашение с EBU и взял на себя обязательства провести мероприятие. Если Австрия откажется от конкурса, телекомпании придется выплатить штраф в размере около 40 миллионов евро.

