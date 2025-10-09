Трамп может «протрезвить» россиян, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп во время последней с ним встречи заявил, что США будут работать на техническом уровне и рассматривать возможность усиления дальнобойности ударов Украины. Это заставит россиян «протрезветь», сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, информирует Интерфакс-Украина.

«Президент Трамп может дать Украине некоторые вещи, о которых мы говорили. Они точно могут усилить Украину, некоторые дальнобойные вещи, которые очень для нас важны. Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года — тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос с ним, когда президент Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал „нет“. А услышал, что будут работать на техническом уровне, и будут рассматривать эту возможность», — рассказал он.

По словам Зеленского, одна из возможностей, которая может усилить Украину — это ракета Tоmahawk. Он подчеркнул, что все такие вещи могут усилить Украину и заставить россиян «быть трезвыми».

«Немного протрезветь, сесть за стол переговоров. И если будет прекращение огня, то сам этот факт, как я сказал, будет влиять на возможность договориться потом, иметь план. Простым не будет план окончания войны, но всё равно это точно путь», — отметил президент.

По его словам, если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, то его надо номинировать на Нобелевскую премию.

«Будем номинировать от Украины», — заверил Зеленский.

Напомним, Трамп все еще верит, что сможет закончить войну в Украине.