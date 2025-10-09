Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине

Украина продолжит защищать свою энергетику несмотря на недостаток систем противовоздушной обороны. Есть несколько планов если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.

«Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет не только о количестве перехватчиков, но и о необходимости наращивания систем запуска дронов. По его словам, эти системы уже показывают эффективность. Однако основной вопрос в увеличении их количества.

«Перехватчики неплохо сбивают. Например, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов — 36 „Шахедов“ залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть в целом количество сбития увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина готова защищать и восстанавливать энергосистему после атак врага, а угрозы энергетической и газовой инфраструктуре — понятны.

«У нас есть план „А“ и есть план „Б“. В плане „Б“, если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план „Б“. План „А“ — когда мы больше используем свою добычу», — пояснил президент.

Напомним, Минэнерго призвало украинцев экономить свет.