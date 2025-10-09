Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России, — СМИ

Будапешт согласился на запрет поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Об этом сообщает EUObserver, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации СМИ, Венгрия согласилась изменить свою прежнюю позицию относительно запрета поставок СПГ из России в Европу.

В настоящее время основной проблемой по согласованию 19-го пакета санкций ЕС против России, как и прежде, являются позиции Словакии и Австрии.

Напомним, послы ЕС согласовали план отказа от российских энергоресурсов до 2028 года.