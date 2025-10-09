В ОП пояснили, как заставить россиян почувствовать войну

Для того, чтобы россияне почувствовали на себе, что такое война, Украине нужно больше ракет и тяжелых беспилотников. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграм.

Он напомнил, что сейчас на фронте продолжаются тяжелые бои, однако россиянам не удается так существенно продвинуться, как рассчитывал глава Кремля Владимир Путин, анонсируя «весенне-летнее наступление».

«Поэтому массированные ночные атаки дронами и ракетами, уничтожение энергетики и жилых домов в Чернигове, Сумах, Харькове, Днепре — это единственный эффективный инструмент ведения войны, который остался у России», — отметил Подоляк.

По его словам, отношение россиян к войне изменится, когда взрывы начнут звучать в Центральном федеральном округе. Ведь «Москва гуляет», пока взрывается «где-то в Белгороде».

«Когда растет количество соответствующих ударов, растет их разрушительная сила и социальная цена войны для населения РФ», — подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что для этого Украине нужны дальнобойные ракеты Tomahawk, Фламинго или тяжелые дроны.

Напомним, в ISW раскрыли дальнейший план Путина по войне в Украине.