В Одессе школы и детсады вернутся к очному обучению после потопа

В Одессе школы и детские сады снова переходят к формату очного обучения. Дети были на «дистанционке» из-за потопа. Об этом сообщает Telegram-канал Одесского горсовета и начальница департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook.

В Одесском горсовете заявили, что воспитатели детских садов и школьники уже завтра, 9 октября, вернутся к очному обучению. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь Буйневич отметила, что решение о возобновлении очного обучения приняли, поскольку прогноз погоды на завтра «более оптимистичный».

Напомним, жертвами непогоды в Одессе стало немало людей.