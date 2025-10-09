В МВФ прокомментировали пошлины Трампа

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева дала оценку пошлинам президента США Дональда Трампа. Она поведала об их влиянии.

Было сказано: «Что касается пошлин, то полный эффект пока еще не проявился».

Также добавляется, что США в результате введения пошлин столкнутся с повышением темпов инфляции, ее последствиями для денежно-кредитной политики и роста экономики.

По ее словам, в других странах мира ожидается увеличение потока товаров, которые ранее предназначались для американского рынка, что может спровоцировать новый раунд повышения тарифов.

Говорится, что в США среднее значение импортной пошлины в настоящее время составляет 17,5%, что ниже апрельского уровня в 23%.

Отмечается: «Эффективная ставка США сейчас намного выше, чем в остальном мире».

Указывается: «Миру пока удалось избежать скатывания к торговой войне по принципу "око за око. Но открытость, тем не менее, сильно пострадала. Повышение импортных пошлин США еще не заканчивается и ставки тарифов для ряда стран в будущем могут измениться».

