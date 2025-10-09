Американцы разгадали хитрый секрет памяти

Эксперты из колледжа Мерримака в США разгадали хитрый секрет памяти. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что при прочих равных осознанное намерение запомнить работает лучше, чем эмоциональный отклик.

Ученые стремились узнать, что сильнее влияет на память – эмоции или целенаправленное усилие. С этой целью подопытным показывали слова, часть из которых им предлагалось запомнить, а часть нужно было забыть. При этом некоторые слова имели негативный эмоциональный оттенок, другие были нейтральными.

Спустя время добровольцев просили вспомнить как можно больше слов из списка.

Оказалось, что лучше всего запоминались те слова, которые людям прямо велели запомнить, — даже если они не вызывали сильных эмоций. Но вот эмоциональные слова из этой группы запоминались немного лучше, чем нейтральные.

Отмечается: «Нам удалось узнать, что то, что мы намеренно решаем помнить или забыть, оказывает гораздо большее влияние, чем эмоциональная окраска информации. Мы контролируем свои воспоминания сильнее, чем нам кажется».

Указывается, что осознанное внимание и мотивация играют решающую роль в формировании памяти, а вот эмоции лишь усиливают эффект, но не заменяют его.

Резюмируется: «Инструкции «запомни это» помогают мозгу выделить информацию как значимую и «пометить» ее для хранения в долговременной памяти. Одновременно мозг подавляет конкурирующие, менее важные воспоминания – и это тоже улучшает результат».

Ранее американцы узнали о сне нечто поразительное.