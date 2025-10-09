Все разделы

Новости > В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства

В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства

Агата Кловская
09.10.25 09:20
В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства

Бундестаг принял законопроект об отмене ускоренной процедуры получения гражданства Германии после трех лет проживания в стране. Прошло голосование.

В немецком парламенте говорят, что был принят законопроект федерального правительства «О внесении изменений в закон о гражданстве».

Согласно документу планируется отменить введенную в прошлом году возможность так называемой турбонатурализации всего лишь после трех лет проживания в стране.

«За» законопроект проголосовали 450 парламентариев, 134 депутата высказались против, а еще два воздержались.

Напомним, что летом 2024-го года правительство экс-канцлера Олафа Шольца приняло закон, разрешающий множественное гражданство и предусматривающий сокращение времени проживания в стране для получения гражданства с восьми до пяти лет. Также при условии успехов в интеграции закон предусматривает получение паспорта федеративной республики уже через три года, к примеру, при наличии особых академических или профессиональных заслуг и хорошем знании немецкого языка, соответствующая информация размещена на сайте немецкого министерства внутренних дел.

