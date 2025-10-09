Президент Украины Владимир Зеленский оценил масштаб дефицита топлива в России. Об этом он поведал во время своего видеообращения.

Политик сказал: «Украина достигает действительно значительных вещей, в частности наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют. По нашим данным, дефицит топлива в России уже приближается к показателю 20%».

Добавляется, что данная цифра касается бензина, «а что касается дизеля, то Россия уже использует резервы, которые берегла на черный день».

Украинский лидер подчеркнул, что президент России Владимир Путин «отверг все предложения – наши предложения, американские предложения».

Резюмируется: «Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают, наши дальнобойные удары стали точнее».

Ранее мы писали, что в России углубляется бензиновый кризис.