В Украине утверждена Дорожная карта прохождения зимы

Правительство Украины приняло единую дорожную карту действий всем министерствам и службам для прохождения зимнего периода. Об этом информировала премьер-министр нашей страны Юлия Свириденко.
Чиновница поведала, что принятый план «предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции».
Добавляется: «В областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов».
Ожидается, что это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий российских обстрелов.
Ранее мы писали, что в Украине стартует отопительный сезон.