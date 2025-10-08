В ЕС приняли резонансный для вегетарианцев законопроект

Европейский парламент принял резонансный законопроект. Он запрещает использовать слова, связанные с обозначениями мясных продуктов, при продаже продуктов для вегетарианцев.

Среди таких слов – бургер, стейк, сосиска и другие названия, которые традиционно используются для обозначения мясных блюд.

.«За» свои голоса отдали 355 парламентариев, 247 депутатов проголосовали против.

Теперь документ должен быть обсужден с 27 членами ЕС, чтобы стать законом.

В чем суть?

Эксперты поясняют: «Беспокойство по поводу благополучия животных и выбросов парниковых газов от скотоводческих ферм привело многих европейцев к вегетарианской и веганской диетам, которые пропагандировались как более полезная альтернатива регулярному потреблению мяса. Однако многие европейские фермеры, разводящие скот, и политики, которые их представляют, видят продукты растительного происхождения, которые имитируют мясные продукты, как еще одну угрозу для сектора, уже переживающему трудности».

